連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠餐飲內用市場復甦及暑期旺季助攻，2022年7月合併營收回升至3.11億元、為近5月高點。在顧客回流、平均客單價提升及展店效益顯現下，集團看好8月營收續揚，並針對節慶檔期積極籌備行銷優惠活動，衝刺下半年營收動能。

瓦城公布2022年7月自結合併營收4.3億元，較6月3.11億元成長達38.06％、較去年同期2.18億元成長達57.55％，回升至近5月高點、改寫同期次高。累計前7月合併營收24.91億元，較去年同期24.11億元成長3.33％。

瓦城表示，全台各大百貨在夏季連日高溫與暑假旺季助攻下人潮湧現，帶動餐飲內用市場持續復甦。瓦城的泰式酸辣開胃料理吸引客戶回流，配合推出期間限定冰品優惠助攻，成功帶動顧客回流、平均客單價同步回升。

同時，瓦城在疫情趨穩後持續進行展店計畫，7月1日進駐新光三越高雄左營店的「時時香」開幕後及創佳績，挹注營收動能。看準台南市場潛力，瓦城8月1日進駐南紡購物中心開出全台第65家「瓦城」，在展店效益助攻下，看好8月營收將持續成長。

展望後市，瓦城表示將堅持「FEST」四大指標優化顧客用餐體驗，並針對即將到來的節慶檔期同步加大行銷力度，積極籌備眾多優惠活動，藉此提升市場競爭力及顧客回訪率，進而推動下半年營收動能。