已經虧損連連的日本軟體銀行，現正想方設法變現手中大量科技股票。其中，軟銀將阿里巴巴持股從23.7%大減至14.6%，因此可獲利約341億美元。但軟銀不是實際在股市賣出這些股票，而是以一種預付遠期合約(prepaid forward contracts)的交易方式拿到這些鉅款。

預付遠期契約是買賣雙方在約定到期日，以談好的價格買進或賣出金融商品的一種相互協議。這種遠期合約很彈性，也就是沒有一種制式硬性規定，可以依照交易商品特性或數量等量身打造。所以，在大宗物資或外匯交易時，常常會看到這種不在交易所進行的場外合作模式。

英國高偉紳律師事務所(Clifford Chance)表示，交易雙方事前已約定好要交易的股票價格，所以，若這些股票後來跌破約定好的價位時，以拿出股票的一方來說不會有損失。反之亦然，若上漲也無法賺價差獲利。

拿軟銀來說，若把手中這些想出脫的2.42億阿里巴巴股票，一下子就在交易所賣出的話，一定會引起極大恐慌以及騷動。所以乾脆跟資本雄厚的金融機構，像是投資銀行等來談合作。大概等個3年5載後，軟銀就可拿回這些股票，同時，雙方合約一生效時，軟銀也可馬上拿到大部分的現金來解決燃眉之急。

美國券商Tiger Securities指出，目前全球科技業的股票，幾乎都大幅下修30%到40%左右。向來投資科技類股不手軟的軟銀，現在則需要用現金來解決財務赤字的問題。