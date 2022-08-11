好消息，好消息！小腸腸們心心念念的《香腸派對》PC版終於要在8/11(四)開放限時測試啦！在為期兩週的測試時間內，腸腸們可以體驗到更好的畫質、更快的載入速度，還有......更順手的滑鼠瞄準，小腸腸們是不是光聽到就覺得很興奮呢？另外夏日慶典活動也將於8/12(五)同步登場，除了會有各式各樣的慶典活動登場，還有全新的賽季關卡以及特殊模式新地圖，就是要讓小腸腸們覺得沒有最好玩，只有更好玩！

《香腸派對》全面進化，極限操作，巔峰對決！ 秀出你最真實的實力

《香腸派對》因為想要給玩家最公平的體驗，因此長久以來都讓模擬器玩家跟手機玩家分開配對，很多想要用電腦體驗《香腸派對》的玩家也一直不斷地提出這樣的要求，現在《香腸派對》PC版終於要開始進行為期兩週的測試遊玩啦！PC版除了只會跟PC以及模擬器玩家配對外，還可以隨時切換手機版，完全不會被限制配對外，還提供了更高的畫質、更快的讀取速度，240超高禎數，場景物件神速載入，配合有線網路遊玩更加穩定，腸期作戰不怕網路斷！同時還能使用滑鼠瞄準，精準定位，從此不再受到機體限制，輕鬆秀出最真實的實力，簡單成為派對之王！

240FPS的超高禎數，搭配超高速場景物件載入，還有什麼比這更能愜意的享受香腸派對呢！

PC版配合滑鼠一鍵就能精準鎖定目標，輕鬆打出極限操作，成為派對之王還不就是動動滑鼠就能辦到的事！

亞洲最狂盛夏慶典，邀你一起來開趴囉

炎炎夏日，小腸腸們是不是都在煩惱無處可去啊，《香腸派對》非常貼心地為各位精心準備了一場盛夏慶典，讓各位小腸腸們在家也能輕鬆開派對。想要與情人一起共度一段浪漫夏日的小腸腸，在遊戲中提供了時光膠囊大搜查活動，小腸腸可以愉快地載著另一半在戰鬥島恣意遨遊，尋找著失落的寶物，享受一段悠閒而且浪漫的時光！想要來場緊張刺激的午後冒險的小腸腸們，《香腸派對》也將在賽季新關卡-恐龍小島，開放全新的冒險活動，這座小島不但有著許多活潑可愛的恐龍，島上還藏著許多藏寶石、摩天輪、升降滑鎖等全新機關，等著小腸腸們來發掘唷！

在《香腸派對》最強狂歡慶典中遊玩，一點都不會覺得累，再玩三天三夜也是沒問題！

跟著另一半在腸島上浪漫尋寶，悠閒度過午後，還有比這更愜意的夏天了嗎？

什麼？竟然還有躲貓貓模式新地圖、特殊關卡、全新機制一起加入這場狂歡慶典！

除了搭配活動一起登場的恐龍小島新關卡，小腸腸們可以在裡面體驗到尋找新場景的彩蛋冒險外，連躲貓貓模式也有全新的地圖：恐龍樂園等著小腸腸們來一起探險，變身成超Q萌可愛的恐龍來躲避獵人，搞不好即使被發現了獵人們也會因為你變得太可愛而不忍心下手喔！此外還有特殊關卡的機制調整，小腸腸所參與的每場戰鬥，都有可能會隨機出現神仙客棧以及Y星飛碟這種過往頗受好評的區域，而不用再等到特殊日子才能玩到啦！另外《香腸派對》也新增了禮物贈送功能，腸腸們在聊天、社交、個人空間中均可以贈送禮物給自己心儀的對象唷！這麼多新奇又好玩的內容，真的是讓腸等到望眼欲穿，迫不急待地期待8/12(五)的盛夏慶典的來臨啦！

夏日慶典降臨！恐龍小島大揭密

最浪漫的夏日時光，無非就是在《香腸派對》裡和她/他一起度過！