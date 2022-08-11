新竹市11日新增530例確診個案，今年以來累積9萬1271例，居家照護者為3606人，居家隔離為1122人。

根據指揮中心，考量各國邊境管制政策已逐步開放，自8月15日零時起，所有來台旅客搭機前取消持2日內PCR報告規定；惟境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，另也維持邊境防疫措施如入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3＋4。

市府衛生局提醒，因應邊境管制政策逐漸開放後，社區感染風險提升，建議嬰幼兒及兒童應完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，提升保護力。「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，可至各年齡層新冠疫苗合約醫療院所預約接種。

衛生局指出，依據衛生福利部2022年7月26日公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施裁罰規定」，餐飲場所嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品，且宴席不得逐桌敬酒敬茶，民眾應積極配合各項防疫措施，並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。