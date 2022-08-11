一名自稱在柬埔寨經商3年的網友表示，看到台灣人被一個月8至10萬的高薪誘惑到柬埔寨，覺得很不可思議，因為除非是台商設廠，被派到當地的台幹，否則一般人就連月薪要1萬元台幣也不可能，他還透露，很多大陸人到柬埔寨後逃不出去客死異鄉，目前還有200至300罈骨灰無法回家，「整個柬埔寨真的是無政府的狀態」，奉勸想到柬埔寨淘金的人，不要異想天開。

原PO今（11）日在《爆料公社-匿名公社》指出，他在柬埔寨開製香坊已3年，當地的薪資水準很低，警察、老師等公職一個月薪水才200至300美金，折合台幣約6000至9000元，且因為薪水太低，導致柬埔寨貪汙非常嚴重。

原PO表示，柬埔寨人普遍認為外國人口袋很深，所以不論辦理什麼業務，都會另外索取小費，在公家機關蓋印章要100美金，相當於台幣2996元，令他印象最深刻的是，公司最近更換會計師，所有資料都要重新輸入，光是更正電腦資料，就被收取120美金，等同於台幣3595元，直呼「整個柬埔寨真的是無政府狀態」。

原PO說，柬埔寨首都金邊的物價不輸台北，大部分的人都很貧窮，尤其這兩年受到新冠肺炎疫情影響，觀光收入大幅減少，旅遊業業績慘澹，即便已開放觀光，整體經濟還是沒有回升跡象，他說自己在柬埔寨做正當生意都受到影響，要在這裡領8至10萬台幣的薪水，恐怕只有台幹才有可能，否則一般人就連要賺到1萬元薪水，都是天方夜譚，奉勸想到柬埔寨做淘金夢的人，不要再異想天開。

原PO直言，如果還執迷不悟，堅持要到柬埔寨，屆時被騙、被賣、被侵犯或被棄屍，「沒有人會可憐的你們」。另外，他說在柬埔寨3年，最常聽到大陸人的慘況，一堆無名屍，還有逃不出去被打死，更有死後200至300罈骨灰無法回家，「我沒誇張，是千真萬確的事」，他希望藉由文章，讓想到柬埔寨淘金的台人打消念頭，「不要再讓父母傷心難過了」。

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