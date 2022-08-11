夏天高溫動輒36度以上，很多人都會來1杯手搖飲消暑，不過毒物科專家招名威表示，夏天喝飲料要注意生菌數及糖分兩大陷阱，特別是生菌數，依照規定腸桿菌標準要在10 CFU/mL以下，也就是說一杯700cc含糖飲料恐會喝下近7000 CFU的細菌，等於是馬桶細菌量的5倍之多。

多家知名手搖飲店近期傳出腸桿菌、大腸桿菌等超標，招名威10日在臉書表示，飲料生菌數超標除了反應出配製飲料的SOP發生問題，也可能是原料和器械消毒不完整所致。

招名威表示，飲料的陷阱在於大家容易忽略兩件事，第一是糖分，因為夏天大家常常宅在冷氣房，身體會有「非夏天」的錯覺，不知不覺會熱量攝取過量。

其次就是生菌數超標的問題，目前法令明訂的衛生標準包括「沙門氏桿菌」和「腸桿菌」，腸桿菌標準為10 CFU/mL以下。換句話說，若喝700cc的含糖飲料，就等於喝了近7000 CFU的細菌到身體裡面。與家裡馬桶比較一下，馬桶平均每單位的生菌數是1400CFU左右，等於飲料的細菌量是馬桶的5倍。

招名威表示，更可怕的是食品中的細菌是以倍數成長，所以這些微生物只要條件充足，它們就會呈現爆炸性成長，每12至15分鐘就能分裂一次，8小時分裂的數量可以到100萬個。

招名威指出，萬一買手搖飲的時候細菌數就已經超標，加上若沒有立即喝完，放了一段時間細菌數暴增，很容易就會引發食物中毒。為了減少食物中毒的風險，提醒大家要慎選飲品。