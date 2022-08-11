苗栗今天新增690例確診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天11日新增新冠肺炎本土確診690例，其中男性312人、女性378人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬9990人，人口占比確診率達18.68％。

根據衛生局統計6個月到4歲嬰幼兒第1劑接種率13.8％（全國平均14.7％）、5到11歲兒童第2劑接種率44.3％（全國平均45.1％）、12到17歲第3劑接種率60.3％（全國平均57.6％）。

衛生局長張蕊仙表示，研究顯示兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80到90％保護力，預防 MIS-C有效性更可達90％以上，呼籲家中有未完成疫苗接種的嬰幼兒及兒童家長，應儘速安排疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力。

另外，苗栗縣75歲以上長輩第四劑疫苗接種率22.7％（全國平均28.3％），高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50％死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀，此外，可接種第4劑對象包括50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，呼籲符合接種對象，請儘速進行接種。

徐耀昌縣長再次提醒，境外移入風險持續存在，入境居家檢疫民眾務必遵守3＋4規定，落實一人一戶措施，接機親友也請務必落實車上防疫，車上維持開窗通風、戴口罩、勿飲食、避免長時間交談、落實消毒，才能防範遭受境外病毒感染。