財政部今日公布貴金屬進口情形，近年因為美元走強、避險需求逐漸減少，進口規模也逐年下滑，今年前7月黃金進口僅只有10億美元，較去年同期減少8％，進口細項以科技業為主的黃金半製品占6成、具投資價值的黃金條塊占3成。

財政部表示，貴金屬以黃金、白銀、柏金、鈀金4種貴金屬為主。而2011年貴金屬進口金額達50.2億美元，但是到了2021年僅剩下35.2億美元，下跌的幅度將近3成；而黃金占貴金屬降口量高達6成的，也從2011年的25.8億美元下滑到去年的22.2億美元。

財政部分析，2011年主要是受到美國低利、美國經濟危機等影響，黃金價格上漲，導致進口量達到顛峰，但是隨著美元走強、金價也有所波動，近年來不論是貴金屬、黃金規模都有逐年縮減的情況，不過2020年和2021年有些微的回升。

今年的貴金屬與黃金進口分別為15.8億美元與10.2億美元，年減分別為24.1％與8％，而黃金進口細項當中，有6.8億美元是黃金半製品，占比大約是6成多，主要是科技業使用，而黃金條塊則僅剩下3.2億美元，也較去年同期減少3.1％。

其他貴金屬來看，異軍突起的鈀金用途多樣化且應用前景增長，隨著油電混合動力車銷量看增，鈀金需求持續攀升，10年來劇增3.7倍，不過今年受地緣政治危機、經濟減速、疫情反覆之拖累今年前7月則下滑39.2％。