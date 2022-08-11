泰國籍移工阿誠與友人聚餐狂歡，4、5種酒類輪番上桌，喝到爛醉如泥，友人將他扛回宿舍並抬到床鋪睡覺，當晚，阿誠從床上摔落地上，朋友以為他還在酒醉，詎料，翌日發現他陷入昏且失禁，送醫急救才發現竟是腦出血。

在南投工作的26歲泰籍移工阿誠，與朋友們歡聚飲酒，喝到爛醉無意識，睡到半夜時從床上摔落，朋友前前查看，發現他躺在地上呼呼大睡，以為他還在酒醉，不以為意。

但是，隔天早上發現阿誠仍然躺在地上，叫不醒、失禁而且左側肢體抽搐，覺得反常，於是聯繫救護車送到衛生福利部南投醫院急診，到院時意識昏迷，昏迷指數6分，右側瞳孔放大，經過檢查發現他顱骨骨折、右側硬腦膜上出血及急性硬腦膜下出血合併腦幹壓迫，如果再晚點送醫，可能失去生命，所幸經過手術治療後恢復健康，現已重返工作崗位上班，還能彈吉他。

南投醫院神經外科醫師蔡佳勳指出，患者腦部血塊厚度將近4公分，明顯壓迫腦幹，造成意識昏迷，必須立即開顱手術，清除血塊，減輕顱內壓。

蔡佳勳表示，當頭部受到衝擊，依傷害程度可能造成腦震盪、撕裂傷、骨折及出血等型態，由於出血會直接壓迫到腦組織，造成神經功能損壞，症狀又快又猛，需立即開刀處理，若損傷太嚴重，可能造成長期昏迷，甚至死亡；如果發生意外時，病患處在酒醉狀態，較不易判斷其意識不清，是酒醉導致的還是撞擊後導致，因此如果有外傷導致急性病徵出現，應盡快就醫，接受專業醫師診療。

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