徐國勇：柬埔寨窮 包吃包住給6、7萬？ 呼籲年輕人不要受騙

近來頻頻傳出有台灣人被騙到柬埔寨，結果遭監禁受困，內政部長徐國勇今到嘉義市警察局為同仁加油打氣、頒加菜金時，談到台灣人被騙去柬埔寨，徐國勇特別提醒年輕人，說柬埔寨1年國民所得約1500元美金，台灣3萬多，是柬埔寨15到20倍，怎麼可能這麼窮的國家，1個月給你6、7萬，還包吃包住？一聽顯然就是詐騙，呼籲不要受騙。

徐國勇說，嘉市察警局查賄績效很好，特別來感謝同仁並頒加菜金，也希望今年查賄制暴可以做得更好，包括檢肅槍枝、毒品，尤其打詐，有關國民被騙去柬埔寨，不法集團所涉及的質押、買賣人口等不法行為，會從關法律規定和警方探討，一定要積極偵辦人口販運集團，強調不管在柬埔寨哪裡，依刑法第5、6、7條規定，我們都有管轄權，一定要積極偵辦！

被問到警方在機場宣導時，有人仍執意去柬埔寨，徐國勇表示要年輕人去思考一件事，柬埔寨1年國民所得約1500元美金，台灣3萬多元美金，是柬埔寨15到20倍，「怎麼可能這麼窮的國家，1個月給你6、7萬薪水，還包吃包住？」，有這種工作機會，柬埔寨人早就拿走了，還輪得到你？你又不會講柬埔寨話，憑什麼可以得到這麼多高薪？你有什麼特長？」，去接接電話就有6、7萬，還包吃、包住，在這麼窮的國家？一聽顯然就是詐騙。

徐國勇鼓勵年輕朋友不要急，台灣還有很多工作機會，只要肯做、不會沒工作，世上沒有不勞而獲，強調要藉機會宣導，不要去相信1個月可以賺6、7萬又包吃包住、工作輕鬆，什麼都不用做的話，「絕對沒有這樣的工作，還是家鄉最好」。

另有媒體問到，誘騙到柬埔寨相關案件，國內可能有共犯，徐國勇說，前兩天已偵辦1件，有6個嫌犯被收押，涉詐騙80多人到海外去，利8000多萬，強調已請警察機關，特別注意刑法296、296之1、297條相關規定，不管犯罪地在海外，一樣可以偵辦，國內有人口販運集團跟他們掛勾，也會積極偵辦。

最後被問到民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，徐國勇轉頭向前走，低聲說「這個我不….」，拒絕多做回應。