李沛旭七月初與圈外女友登記結婚，日前被目擊現身家具賣場，甜蜜模樣羨煞旁人，未料卻有酸民留言嘲諷：「上次停車場親嘴的不是這一個吧」，對此，他則是一句話反擊對方，凸顯出自己的高EQ。

李沛旭曬出與愛妻逛賣場的放閃照，沒想到底下有酸民直指：「又換新歡了，蔡淑臻呢」，他親上火線反擊對方：「把機會留給需要的人」，另外有人留言：「上次停車場親嘴的不是這一個吧」，他則是回覆：「不管是哪一個、永遠都輪不到妳這一個喔～～謝謝提醒」，接著將畫面截圖上傳直言：「如果這不是高EQ，那什麼是？」

李沛旭親上火線反擊酸民。(李沛旭 Patrick Lee 臉書)

對此網友紛紛為他抱屈：「我不懂這是什麼邏輯」、「他的網路是用撥接的嗎」、「不要笑，他家的鴿子剛剛才把五年前的報紙送到而已」、「他是IE喔⋯⋯⋯都多久以前了」、「我只能說你真男人回應」、「不知道她那個年代的網路撥接速度多快」、「都多久的事情了，還翻出來說」、「奇摩知識+查的嗎」。

李沛旭日前曬出和辣妻到戶政事務所登記結婚影片，還驚喜曝光合照，除了感謝摯友運動員黃建智和日籍男星夢多替他證婚，也不忘感謝辣妻在人生重要時刻成為家人，不過其中一句「謝謝二位願意成為我的家人」，被眼尖網友瘋猜可能有喜，立刻狂刷一排「恭喜」。