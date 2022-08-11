1名網友日前剛領完一筆錢後，不小心將錢包遺忘在陌生人機車上，神奇的是，他事隔2小時折返尋找時，錢包竟原封不動放在原處，他發文感謝路過民眾沒有將他錢包拿走，並直呼台灣人還是很誠實善良，貼文一出，網友笑說：「農曆七月不敢亂撿」、「你要感謝現在鬼月」、「只能說，你很幸運」。

1名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出1張照片，昨（10日）他於台北市松山區剛領完一筆錢，將錢包遺忘放在機車後座上，過了2個小時發現錢包遺失後，從內湖奔回松山（近5公里距離），驚見錢包竟還放在機車座墊上，讓他感動直呼：「看到快哭了，血汗錢一張也沒少，台灣人還是誠實善良的」。並感動發文寫下：「如果你(妳)今晚有經過光復北路100巷，看到這輛車，我要謝謝你(妳)，沒有把皮包拿走，才剛領了一疊錢。」

文章曝光後網友們紛紛留言：「算你運氣好，沒遇到我路過」、「我太晚發現了，不然你今天po的就是三聯單了」、「只能說，你很幸運」、「抬頭看是不是有監視器正對著」、「不是太善良，是你放這麼刻意，邏輯思維清楚的人都不會去拿，誰知道日行一善會不會被當現行犯」。

也有人表示，「你要感謝現在鬼月」、「農曆七月不敢亂撿」、「鬼月...皮夾一開就脫單了！生辰紅紙+頭髮」、「還好沒有立志想當姐夫一直尋找包包的人」。