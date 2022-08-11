完工後的魯凱族芋頭窯。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄大學學生與台東偏鄉孩童玩大地遊戲。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

暑假期間，高雄科技大學營建系、資管系等，及高雄市中正高工建築科師生組成團隊，到茂林區茂林國小與學童同樂，還蓋了一座芋頭窯。高雄大學也有「愛在台灣」營隊活動，學生到台東縣延平鄉鸞山村當地教會，向來自台東延平鄉桃源國小等3所小學的布農族學童，透過活動推廣品德教育。

魯凱族「芋頭料理」是原民傳統家常菜，族人輪班監看火候，經過一夜的柴燒烘窯，將芋頭烤乾，除了可以減輕搬運的重量，也便於貯存、攜帶，供長期食用，讓族人變換不同的烹調方法，也延長了芋頭保存期限。

高科大團隊今年暑假在茂林以磚瓦、石材搭建了一座燒窯，重現芋頭窯文化。高科大已經連續5年到偏鄉義築，在台東、台南、高雄桃源區、高雄茂林區完成眾多偏鄉服務案例，獲得當地社區高度認同，部分計畫也整合高科大營建相關領域校友投入響應，共同落實地方創生、社區共好。

高雄大學方面，今年暑假本校愛鄰社持續推動「愛在台灣」營隊活動，帶領17名大學生，赴台東縣延平鄉鸞山村的台灣基督長老教會下野教會，與來自延平鄉桃源國小，以及鹿野鄉龍田國小和瑞源國小等學校的布農族學童，推廣愛與生命的品德教育。

「愛在台灣」計畫始於2020年，該社團規畫為期兩年辦理寒暑假營隊活動，推動學童愛與生命的服務教育，以寓教於樂的方式，希望為台灣每一名學童創造解尊重生命、關懷生命、相互友愛等觀念。

在這次為期4天的營隊裡，除了表演短劇以及大地遊戲外，整個活動最精彩的地方在於和孩童帶動唱，並於最後一日的晚會邀請家長以及附近居民前來欣賞合唱表演，大家同樂，場面溫馨感人。