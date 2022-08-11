外媒日前爆料大陸半導體巨頭中芯國際透過現有設備製造、出貨7奈米晶片，因此美國總統拜登有意增強對大陸晶片業的制裁力道。財信傳媒董事長謝金河表示，這次中芯發表不使用EUV（打造先進製程的極紫外光微影設備）生產7奈米製程產品，引起各界關注，他認為，美國對中芯下手一定更重，如同當年遭制裁傷得最重的華為，旗下的海思不見了。

謝金河在臉書發文指出，美國眾議院議長裴洛西來台，在兩岸引起軒然大波，中國大陸拉高規格軍演，海空封鎖台灣，每天都登上國際媒體版面，全世界的焦點也都放在這裡，其實，地緣政治的角力最核心的焦點是在半導體產業。

9日美國總統拜登簽署晶片法案，這項涉及520億美元的晶片製造及研究的補貼，及240億美元的投資及稅務抵減，總規模可能達到2800億美元。

謝金河分析，這個晶片法案完全衝著中國而來，因為，只要接受補貼的企業，10年之內不得在中國投資；另一個限令是禁止設備賣給中國，原來是10奈米以下，現在放寬至14奈米以下。

率先接到示警的是美國兩大半導體設備供應商科林研發（Lam Research）及科磊（KLA），這兩家沉積和蝕刻設備在中國有很高的營收比重，科林研發去年營收146億美元，中國巿場占35%，科磊69.2億美元，中國占26%。接下來還會有更多科技大廠會收到禁制清單。

謝金河說：「另一端，中國正在清理過去十年用盡舉國之力發展芯片產業的沉痾，工信部長肖亞慶中箭落馬，由曾任航天局副局長的金壯龍接任。接著展開大清洗，長期負責芯產業國家大基金的負責人丁文武被帶走，旗下華芯投資的路軍及三位前總經理，副總也被帶走。再來是留下2000億人民幣債務的紫光集團，從趙偉國、刁石京、李祿媛等都從人間蒸發。」

謝金河認為，中國大陸這一連串整頓，能不能重新造芯？各方都睜大眼睛在看。過去幾年，遭到美國制裁傷得最重的是華為，旗下的海思不見了。這次中芯國際發表可以不使用EUV生產7奈米製程產品，引起各界關注，但美國對中芯國際的下手一定更重。

他續指，第三個戰場是南韓，這次斐洛西到南韓，形成變相的「摸底」，測試南韓如何選邊站，尹錫悅不敢見斐洛西，民調掉到24%，南韓派出外長朴振到中國去見王毅，中國加大力度給南韓施加壓力。如果南韓態度猶疑，晶片四方聯盟（Chip4）可能出現破洞，美、日、台會重新結盟，美國可能加持美光在記憶體的角色。南韓未來幾年的經濟很可能充滿變數。

謝金河強調，在這場半導體產業的角力，台灣扮演最關鍵且重要的角色。這次台積電董座劉德音接受CNN專訪，每一道題都答得很有智慧，已有台積電新掌門的架勢。

台灣的經濟總量與沙烏地阿拉伯旗鼓相當，排名全球第20，「我們在世界經濟的舞台是大角色，千萬不要妄自菲薄。得半導體，得天下，台灣正是這個核心！」