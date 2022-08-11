王品集團旗下「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」加速展店，「石二鍋」台北民權龍江店於即日起煥新迎賓，這是品牌首家主打生食外帶的新店型，8月14日前消費可享「王品瘋美食APP」6％瘋點數回饋；「12MINI快煮鍋」台北民權東龍江、台北捷運後山埤兩家新店將於8月18日、8月25日開始試營運。

在地深耕多年的「石二鍋」台北民權龍江店，是品牌75家門店中的外帶外送強者，每月外帶外送訂單量較其他門店高出10％~15％，因此石二鍋鎖定此店推出主打「生食外帶」的全新店型，除了優化座席空間、增設等候區外，特別規劃生食外帶專屬冰箱置於入口櫃台處，消費者一入店，整齊、潔淨、新鮮的菜盤肉品映入眼簾，此設計兼具視覺效果與出餐效率，有望進一步帶動生食外帶業績。

為慶祝台北民權龍江店煥新開幕，8月14日前內用或外帶消費不限金額，享「王品瘋美食APP」6％瘋點數回饋，一點可折抵一元消費，折抵無上限。此外，於活動期間生食外帶滿599元，即贈品牌提袋一個，數量有限、送完為止。

無獨有偶，「12MINI快煮鍋」上月宣布推動大展店計畫，鎖定主打外帶外送的TO GO店型快速拓點，8月也有兩家新店開門迎客，台北民權東龍江店、台北捷運後山埤店分別於8月18日、8月25日開始試營運，兩家店正好與石二鍋比鄰而居，「一個點位，雙重選擇」，不論想吃生鮮涮煮或快煮即食的平價火鍋，王品集團都能滿足。

歡慶新店開幕，「12MINI快煮鍋」全門店推出「12元加購冰沙」活動，於8月19日~9月4日內用或電話、現場外帶任一鍋物，並出示具有數字「12」的配件，如：12號服飾、球鞋12號等，即可以12元加購原價45元的微熱山丘鳳梨冰沙1杯。