追蹤了華爾街股市隔夜表現，韓股周四明顯收漲。美七月通膨數據表現優於預期，沒有再進一步惡化，緩解了投資人對聯準會激進加息的擔憂。

周四南韓KOSPI指數開高走高，收漲42.90點或1.73%，為2523.78點。交易量為溫和的4.95億股以及價值9.4兆韓元(約72.6億美元)。

美國七月CPI的指數表現同於六月；年增幅度為8.5%，表現低於六月的年增9.1%。為市場帶來通膨趨緩的訊號。美股隔夜全面揚升，科技股明顯走高。

韓股的股票周四普遍走高，全線上漲，其中科技股、化工股和鋼鐵股更是領漲。重量級的三星電子升1.35%，報5.99萬韓元；樂金能源解決方案(LGES)漲3.06%，報47.2萬韓元。

樂金化學升1.54%，報65.8萬韓元。浦項鋼鐵也大漲3.42%。

在南韓創紀錄暴雨之下，關注於南韓國內業務的股票下跌。行動電信商KT跌0.8%；三星消防和海上保險跌0.7%。