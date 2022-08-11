SKM Park副董事長吳昕昌。（報系資料照）

新光三越新事業SKM Park Outlets高雄草衙，今年1月底試營運以來，至今屢創佳績，會員數破5萬人，試營運期間單日最高破4萬人來客，在持續導入多個大型國際知名品牌下，業績成長超越百貨零售同業，為慶祝今（11日）正式盛大開幕，超過200家品牌歡慶享折扣。

SKM Park Outlets副董事長吳昕昌表示，看好SKM Park娛樂設施消費占比高，約有20％，針對娛樂設施會再做優化，並持續導入新的設施，飯店合作部分，目前有與華園飯店等合作，並繼續與周邊的旅館談包套。觀察試營運到現在，品牌力一直在提升，如coach、adidas、Nike等表現都特別亮眼；餐廳部分表現最好的是藏壽司 ，單月可達1000多萬元業績、TGI FRIDAYS假日單日業績則可到30萬元，客群又以家庭客層為主。

SKM Park Outlets試營運至今，會員招募已突破五萬人，歡慶開幕推出天天抽iPad Air，首七日加碼翻倍抽，凡消費滿2000元享抽獎資格。開幕期間，扣會員指定點數就可兌換沐光美髮沙龍洗髮券、國賓影城電影票、奧斯丁夢想世界入場券、遊戲愛樂園體驗券、VIVELAND VR虛擬實境樂園遊戲折價券、鈴鹿賽道樂園卡丁車半價優惠券等。