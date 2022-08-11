專業五金通路商振宇五金(2947)加速展店腳步，預計下半年將再增加4家門市，年底前可達71間店，公司也啟動南部倉儲建置，振宇五金董事長曾善表示，下半年進入傳統旺季，且去年第4季新增門市效益開始顯現，下半年會比上半年好，全年業績可望超越去年，預計2025年提前達成100家門市目標。

振宇五金今年第2季合併營收為4億6121萬元、年增9.41%，稅後盈餘為2020萬元，單季每股盈餘1.05元；累計上半年營收8億9717萬元，年增7.24%，不過公司在今年上半年大幅調薪6%到8%，且新店效益尚未顯現，稅後盈餘為4563萬元，年減23.89%，每股盈餘為2.37元。

振宇五金7月合併營收達1億6614萬元，較去年同月成長4.78%，累計1至7月合併營收達10億6331萬元，較去年同期成長6.85%；儘管上半年獲利較去年同期衰退，曾善表示，下半年進入傳統旺季，且去年第4季新增門市效益開始顯現，下半年會比上半年好，全年業績可望超越去年。

創新服務方面，原先推出的租就GO及點工成金，吸引不少客群成為振宇五金會員，帶動門市來客數的提升，其中點工成金成交件數亦逐月增加，以衛浴龍頭安裝件數最多，另外為了滿足更多客群需要，門市加設放大鏡供消費者選購時使用，以及消費者購買電動工具時，提供客製雷雕服務，上述創新服務可望提升門市來客數成長。

在展店方面，振宇五金今年上半年新增4家門市，預計民俗月後開幕門市有屏東市、宜蘭市及高雄小港區，年底前可望提前達到71間門市，為了提高北、中、南三個區域的效益，振宇五金持續評估新據點，以提升五金市場的市佔率，預估2025年可提前達成展店達100家門市目標。

振宇五金也啟動南部倉儲中心建置，總投資金額達1億元，振宇五金表示，南部倉儲中心不僅導入自動化倉儲，降低人員工作負荷、增加撿貨效率、提高作業品質及節省紙張列印，並投資3600萬元建置太陽能發電系統，預計2023年下半年度南部倉儲物流中心正式啟用後，完成北、中、南三個區域物流串接，將運輸網絡將發揮最大效能，為明年挹注更多新成長動能。