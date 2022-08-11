民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案越演越烈，無黨籍台南市長參選人商毓芳11日痛批民進黨喪失政黨的社會誠信基礎，台灣高教遭到商品化與標籤化，政治工作者屢屢透過學歷鍍金，將高學歷扭曲為高能力。

林智堅的論文門延燒到蔡英文總統出面救火，身為荷蘭UNESCO-IHE都市基礎建設管理碩士的商毓芳認為，林智堅被揭露論文抄襲與新竹球場問題，完全暴露民進黨只找藉口，從不檢討執政缺失與政治誠信問題。

提及林智堅的論文抄襲風波，商毓芳認為就是台灣高等教育被「商品化」和「標籤化」的結果，高學歷被扭曲為高能力，政治工作者無不希望透過學歷鍍金。藍綠各陣營利用學歷來上下其手，操弄學術殿堂做為政治鬥爭的手段，林智堅的案例就是典型。

商毓芳表示，一個專注政治工作者，其實很難兼顧追求學問，因這是2件不同的事業，在台灣，學歷卻淪為社會的加值標籤，官大之後，就得用學歷彰顯其學問也大，造成學術淪喪。台灣政壇「假學歷」案層出不窮，上至總統下至地方議員，擁有的各式學歷似乎已無法昭公信。

她提到，有權勢者競逐學歷，弱勢家庭出身的年輕學子卻要被學貸奴役，畢業後面臨高失業率。

商毓芳質疑，民進黨可以「全黨救一人」，卻不願認真思考如何協助數十萬受學貸壓迫的年輕人？