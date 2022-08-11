郭姓少年在行政執行署高雄分署積極協調幫忙之下，終於趕在正式上班日前考取駕照。（法務部行政執行署高雄分署提供／袁庭堯高雄傳真）

郭姓少年從小父母離異，和阿嬤相依為命，堅持打工養家賺學費。無駕照的他上大夜班時遭警察臨檢攔查開罰9900元，無力繳納遭移送行政執行署執行。高雄分署體諒他的上進與困境，主動提供愛心捐款、協助辦理罰鍰分期，還暖心陪伴郭姓少年順利考照，邁向全新人生。

郭姓少年今年6月才成年，從小父母離異、家境困頓，父親遠在嘉義打零工，自顧不暇。為了照顧阿嬤，賺生活費和學費，郭姓少年未成年起就騎機車上大夜班打零工，某日深夜遭警察攔檢，一罰就是9900元，但為生活所逼，郭姓少年依然只能繼續躲躲藏藏、半夜騎車上班養活自己。

郭姓少年因無力繳納罰鍰，6月時案件被移送高雄分署執行。執行官調查發現，郭姓少年相當上進，認真唸書推甄上某科大的建教合作班，7月底就要正式上班。但上班需要駕照，在罰鍰未繳納的狀態下，根本不可能考照。

高雄分署針對郭姓少年特別輔導，7月初協助與交通裁決所協調，緊急辦理罰鍰分期，每期繳交1680元，也與監理站協調讓郭姓少年7月中旬考照。正當執行官以為問題解決時，郭姓少年又因為到嘉義探望父親、在工地騎車時遭員警攔檢，這次又被罰9000元。

眼見上班日只剩不到半個月，執行官再度火速與嘉義交通裁決所協調，還提供愛心社2000元贊助金，將罰鍰分期，每期繳交500元，也成功幫郭姓少年趕上7月25日考照報名，郭姓少年也不負眾望，歷經兩次路考，拿到駕照。

高雄分署表示，據統計，高雄17至22歲沒有駕照、遭罰無力繳納罰鍰的就有近千人，造成求職困難，生活困頓。更多不到17歲的孩子礙於家庭環境，也不懂求援，陷入「無照被罰、無力繳清也無法考照」的惡性循環。

高雄分署強調，現行《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第64條第1項罰鍰分期最多只能分18期，對於積欠大筆罰鍰的民眾仍無實質幫助，呼籲修法，協助相關受裁罰者停損，或安排特殊溝通管道。也希望相關案例者勇於出面，行政執行署會提供適當協助。

「終於可以安心的在路上騎車了！」手中握著剛考到的駕照，郭小弟感動的說，以後終於不用擔心再被臨檢，可以安心工作賺錢了。