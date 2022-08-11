三星推出年度旗艦摺疊機Galaxy Z Flip4和Z Fold4，兩款新品均搭載高通旗艦晶片Snapdragon 8+ Gen 1，三星盼藉由強大的性能，傳達與消費者「為何而摺」的概念，三星也預計持續加碼在市場行銷上，力拱摺疊機躍升旗艦機主流市場。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪表示，三星對於摺疊機市場前景深具信心，三星對於摺疊機的市場成長性相當看好，預計今年全球規模就可以上看2000萬支，為了加速摺疊機搶進主流市場，三星將更著重溝通「為何而摺」，期望提升民眾對摺疊機的認識。

陳啟蒙表示，三星內部對於摺疊機非常樂觀，預估摺疊機市場是一個倍數成長的狀況，根據研調機構預估，去年全球摺疊機規模為900萬支，今明兩年分別為1800萬支、3000萬支，但三星其實看得更樂觀，認為今年全球規模就可以達到2000萬，2025年就可以達7500萬。

陳啟蒙談到，三星針對採用摺疊機用戶的反饋也發現，購買族群和原先設定的不盡相同，摺疊機可說是「男女通殺」，台灣三星原預估Z Fold3 TA多為男性、Z Flip4偏女性為主，然而最後實際銷售Z Fold3男性佔比僅佔7成、Z Flip3男則有4成之高，可見摺疊機原本認為偏單一特殊族群，其實有更寬廣的市場規模；此外，在實際使用後，發現摺疊應用的便利性，7成Z系列使用者願意日後持續使用摺疊機，創造口碑效益。上述兩因素加上此次新機硬體有符合消費者期待的升級，讓三星樂觀看待今年的摺疊市場，並將更著重溝通「為何而摺」，期望提升民眾對摺疊機的認知度。

三星Galaxy Z Flip4和Z Fold4均搭載高通旗艦晶片Snapdragon 8+ Gen 1，兩款裝置均支援5G毫米波，同時還採用高通FastConnect 6900行動連接系統，憑其Wi-Fi 6/6E對6GHz 頻段的支援和先進的藍牙功能，提供極速連網，確保使用者所需的高效生產力和連接能力。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick表示，二十多年來，高通和三星保持緊密合作，共同帶來頂級Android體驗，並不斷加強合作夥伴關係，高通致力於為客戶和消費者帶來最創新的行動和連網體驗。搭載Snapdragon 8+ Gen 1的三星Galaxy Z Flip4和Z Fold4是雙方合作成果的絕佳證明。

目前非蘋陣營中有摺疊機的廠牌包括三星、華為、OPPO以及小米，但台灣市場中僅三星販售，且持續砸重金推廣，盼可以深耕主流市場，就整體市場規模來看，摺疊機市場目前仍處於初期階段，市場均認為待蘋果推出摺疊新品後，將可以帶動市場快速成熟，只是關於蘋果摺疊機得消息並不多，目前有說法表示時間點最快落在2023年。