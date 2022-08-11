和碩(4938)今公告原總經理暨共同執行長廖賜政職務調整，由鄭光志、鄧國彥接棒，成為和碩新任總經理暨共同執行長。

和碩今日宣布，和碩董事長特別助理鄭光志，及和碩副總鄧國彥，接任和碩新任總經理暨共同執行長。和碩表示，職務調整主要是因組織調整。

和碩今天指出，8月11日上午的和碩董事會已通過新的人事任命，目前擔任和碩總經理暨執行長已六年多，而著有功績任勞任怨的廖賜政先生將卸下重擔，在他73歲生日剛渡過幾日後將卸下和碩總經理暨執行長職務，此人事令將於2022年8月12日生效。但廖賜政先生只是退居第二線，他仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技(3189)董事長。

新接任執行長兼總經理工作的是二位「總經理暨共同執行長 」鄧國彥與鄭光志，此人事任命也將於2022年8月12日生效。

鄧國彥在內部人稱Johnson鄧，在公司年資達27年，目前擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務。鄭光志在內部人稱Gary鄭，在公司年資達29年，曾長期任公司研發主管工作，目前擔任和碩關係企業海華科技(3694)總經理。

和碩表示，這二位接班人選都是公司長期培養的傑出人才，將共同擔任和碩聯合科技「總經理暨執行長」職務，特此通知和碩產業上下游合作夥伴們。

和碩今天亦公布Q2和H1財報，第二季歸屬母公司業主淨利為31.16億元，EPS為1.17元；今年上半年歸屬母公司業主淨利為47.83億元，EPS為1.79元。2Q毛利率為5.1%表現優於首季和去年同期，H1毛利率為4.3%亦較去年同期為佳。

今年第二季和碩營收為2836.58億元，季減12.4%，年增4%。造成2Q營收季減的主要因素為大陸封城造成終端需求轉弱，而年增微揚，則是消費型產品的需求較佳。

和碩7月合併營收新台幣1079.7億元，受惠於資訊、通訊、消費電子等3大產品線進入傳統旺季，年增22.07%，相較季底拉貨高峰的6月僅減少6.06%，單月營收連續2個月站上千億元。累計今年前7個月和碩合併營收達7154.52億元，較去年同期成長23.92%。和碩7月筆記型電腦出貨70萬至75萬台，月減1萬至6萬台；7月桌上型電腦與主機板出貨50萬台/片，月減4萬台/片。