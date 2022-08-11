竹南啤酒節將在8月20、21日兩天登場。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長與竹南鎮長方進興宣布竹南啤酒節啟動。（謝明俊攝）

竹南啤酒廠配合啤酒節推出啤酒冰砂。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（中）竹南鎮長方進興（左三）、鎮代會主席何秀錦（左二）歡迎大家來竹南參加啤酒節。（謝明俊攝）

竹南啤酒節活動，在假日之森也有多項海上陸上運動。（謝明俊攝）

竹南啤酒節在假日之森可以玩立槳SUP。（謝明俊攝）

竹南啤酒節將在假日之森舉辦創意市集。（謝明俊攝）

夏日炎炎竹南啤酒節登場 清涼啤酒加美食

夏日炎炎，正是到海濱沙灘消暑最好時節，為了吸引遊客抓住夏天尾巴到竹南遊玩，竹南鎮公所與竹南啤酒廠推出竹南啤酒節，除了安排在竹南啤酒廠暢飲冰涼啤酒外，還有假日之森海上活動、青創市集，以及龍鳳漁港多項精彩節目，保證讓民眾吃好喝足，不虛此行。

竹南鎮公所「2022竹南觀光文化季─HIGH翻竹南 仲夏嘿啤」活動，將於8月20、21日兩天於竹南啤酒廠及龍鳳漁港熱鬧展開，安排精彩的表演節目、創意市集、氣墊遊戲、趣味競賽、牽罟活動等，並配合推廣竹南衝浪活動、台啤各項產品及地方各景點，讓更多人知道竹南之美，來竹南遊玩。

竹南鎮長方進興表示，夏季是國人旅遊的旺季，適逢暑假更是需要找1處可以探尋文化、親子共遊的行程，苗栗縣竹南鎮正是最佳地點，可以開車、坐火車到訪，或是轉乘UBIKE就能便捷旅遊的好地方。來到竹南假日之森也可從事水上活動，舉凡風浪板、風箏衝浪、立槳衝浪（SUP）、趴板及體驗陸地槳板等多樣水上運動，再順遊步道前往龍鳳漁港，享受綿延的西岸海線。

方進興強力推薦竹南啤酒廠更是榮登IG打卡熱點，進入廠區可以盡情拍攝網美照，還有展售中心採買伴手禮，暢飲18天台灣生啤酒、泡麵、餅乾或者護膚、營養品一併俱全。

8月20日開幕活動在竹南啤酒廠登場，上午10時「仲夏嘿啤同樂會」，邀請台灣小姐比基尼走秀，結合竹南啤酒廠的特色產品，透過佳麗走秀展現姣好身形與氣質，宣傳台灣寶島的城市魅力，另邀請街頭藝人與親子台果凍姐姐、貝果哥哥唱跳會，還有趣味啤酒競賽。

8月21日上午10時起，在龍鳳漁港推出「HIGH翻竹南嘉年華」，邀請社區展現活力與才藝、校園歌喉戰獲獎者現場演唱，更安排影視紅星王盈仁、江浿辰、江志美、秦媗以及超人氣卡司巨筑樂團、謝宜君、黑旋風樂團，還有深受小朋友喜歡的天竺鼠車車見面會，周邊還有創意市集與氣墊遊戲..等，歡迎遊客們利用假日踴躍參與，享受親子共遊也感受竹南城鎮的輕鬆遊。

方進興表示，今年竹南觀光文化季活動在竹南啤酒廠及龍鳳漁港等二個地點辦理，為讓更多民眾知道竹南的熱門遊憩景點，今年還推出假日之森的衝浪免費體驗，遊客可以透過網路免費報名，由專業教練教學進行多元體驗，海、陸行程都能一次滿足。

除此之外8月20日上午10時起創意啤酒冰沙免費發放250杯，可選擇有酒精還是無酒精的，這也是本屆竹南觀光文化季的行銷特色，竹南鎮擁有崎頂子母隧道、假日之森、獅山親子公園、龍鳳漁港、慈裕宮、龍鳳宮、竹南啤酒廠、四方牧場..等景點，相當適合旅遊放鬆，歡迎大家一起來竹南做個二日遊。

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