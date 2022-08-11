靜宜觀光系是全國各綜合大學中，唯一將課程規畫有為餐旅館管理、旅遊產業經營、休閒遊憩規劃管理及觀光資訊等四大專長領域。（靜宜大學提供）

靜宜觀光系歷屆畢業校友在各領域都有傑出優異表現，帶領學弟妹畢業後就能順利就業的好口碑。（靜宜大學提供）

靜宜是全台早期第二所設置觀光系所的大學，專任教師及教學助理群不僅取得專業國際證照，更不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚。（靜宜大學提供）

靜宜觀光系更是國內少數具備中餐、西餐、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備協助教學的學校。（靜宜大學提供）

靜宜觀光系積極結合產官學資源，發揮大學應有的社會責任，透過外籍學生以各國語言將台中景點特色，傳送到世界各地進行城市行銷！（靜宜大學提供）

國內受到新冠疫情衝擊，觀光產業更首當其衝！靜宜大學觀光系畢業生並未受疫情波及，畢業就能順利投入職場。系主任張柏文說，該系是1987年靜宜遷校到沙鹿校區時所設立，也是全國各綜合大學中，唯一將課程規畫為餐旅館管理、旅遊產業經營、休閒遊憩規劃管理及觀光資訊等四大專長領域；歷屆畢業校友在各領域都有傑出優異表現，帶領學弟妹畢業後就能順利就業的好口碑。

靜宜觀光系教授吳政和說，靜宜是全台早期第二所設置觀光系所的大學，專任教師及教學助理群不僅取得專業國際證照，更不乏國寶級大廚，實務教學軟硬體實力雄厚。該系透過創新課程，培育學生資訊、管理及行銷等跨領域整合能力；學習觀光網頁設計、遊程規畫、人力資源管理等專業，讓學生具備更國際化宏觀視野，目標鎖定培養未來中高階管理人才。

靜宜觀光系更是國內少數具備中餐、西餐、烘焙、飲料調製及國際級烹飪設備協助教學的學校。歷屆畢業校友中，目前分布產官學研各場域，也培養許多大專院校觀光相關領域的老師；甚至有眾多產業界高階經理人及科技大學等教師前來進修、學習第二專長。

疫情爆發後，靜宜即超前部署透過產學合作，與台中市旅館商業同業公會及台中市國際觀光發展協會等單位，合辦觀光業培訓班，並與政府機關攜手推動安心旅遊。受到疫情衝擊許多技職體系暫停實習，但靜宜觀光系學生透過實務教學及產學合作，將理論運用於實務上，畢業後就能立即投入職場。

靜宜觀光系還積極結合產官學資源，發揮大學應有的社會責任，例如與台中市觀光旅遊局合作，透過中華創意旅遊發展學會的協助，分批徵集全台外籍學生來台中市踩線體驗，以各國語言將台中景點特色，傳送到世界各地進行城市行銷！

張柏文強調，疫情衝擊觀光相關產業，但知名國際連鎖企業卻看好台灣，紛紛來台投資飯店旅館等；靜宜觀光系畢業生異軍突起，扮演起極為重要角色，不僅撰寫整體計畫、企劃活動、規劃行程等，還要具備整體執行能力，肩負起相關產業重要的生力軍。