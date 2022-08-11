新冠疫情改變人們生活模式，也加快科技弘法腳步，靈鷲山2022水陸法會首度採用主場、分場模式進行，北、中、南各區以及馬來西亞、香港等海外據點參與法會重要佛事直播，讓因疫情無法親臨法會現場的信眾，就近在各據點參與共修，感受法會的莊嚴殊勝。也可透過妙心摩尼寶APP「水陸專區」，掌握最新消息，收看佛事直播。

配合政府防疫措施，靈鷲山諸多活動改採線上舉行，2021年舉辦水陸線上21天閉關法會，團隊成員夜宿靈鷲山聖山寺20天直播水陸佛事，信眾透過網路依然可以參與法會超薦親亡。隨著靈鷲山e化日趨成熟，今年國內、外據點也參與直播水陸佛事，共同承擔科技弘法的重任。

馬來西亞吉隆坡中心執事海妙法師提到，因為疫情，信眾們已經3年無法回台灣參加水陸，今年他們特別將佛堂設計為水陸法會一隅，以水陸場景的巨幅海報為背景，信眾來時都很驚喜、感動。

靈鷲山電視台吳師兄開啟系列直播傳承工作，同仁芸瑋提到，以前直播時，很怕遇到無法解決的狀況，容易緊張，現在學會調適心態，只要確實將前置工作做到位，發生狀況時就是面對跟解決。

靈鷲山弘法善用新科技，更不忘從人性角度出發，深感青年是佛法傳承的希望，今年推出「千年一夢話水陸」系列短影片，以幽默風趣兩代對談的方式，規劃「『3D結界』，什麼是結界？」等創新主題，將傳統講經說法，轉化為淺顯易懂的語言，引發年輕人興趣，從而了解水陸儀軌內涵 。

水陸法會以法相會，從梁武帝時代傳承迄今，靈鷲山水陸法會自1994年啟建，秉持悲願、嚴謹、平等的精神，遵循古法，如禮如儀，29年來從未間斷，8月3日至17日於靈鷲山聖山寺盛大啟建，助亡者得解脫，為生者開啟智慧，增福延壽。