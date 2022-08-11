蔡嫌被逮，爛醉如泥，警方以公共危險、酒駕、危險駕車、肇事逃逸、妨害自由、傷害、妨害公務等罪移送。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）。

蔡嫌暴打運將，開走計程車，最後被警方包夾，打破車窗拖下車，用水柱制服。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市10日深夜發生蔡男發酒瘋，揮舞雙拳從後座爆打吳姓司機頭部，司機緊急逃命，計程車被劫走，吳姓運將在2011年3月也載過殺過人的醉漢，被拿西瓜刀挾持、計程車被開走，一路狂飆，還撞飛警車，討生活的傢私也撞爛報銷，「我可能是全世界最衰的運將，這款代誌竟然碰過兩次」。

吳姓司機說，當運將最怕遇到酒鬼醉漢，一路「盧袂煞」，有時候還拿不到車錢，吐了滿車，但是載客載到被爆打、拿刀挾持，兩次在彰化市被劫走計程車，恐怕是第一人吧，「為了生活奔波討賺，真是辛酸啊」。

泰和派出所長黃信勳也指出，醉漢的行徑有驚人的相似度，這次蔡嫌幾乎已經醉到不醒人事，酒精值破表，已高達1.28mg／L，從彰化市自強南路上車後，要求開到彰化市泰和路3段，都到達目的地了，蔡嫌還要求「繼續開，一直、一直開就對啊」運將拜託下車，蔡大發酒瘋，瘋狂搥打，還從後座勒脖子，吳司機為了逃命，緊急掙脫下車開溜、報警，營業計程車被開走一路狂飆，時速破百，最後警網出動合力包夾。

蔡嫌一路衝衝衝，彰化警分局，泰和所、中正所、民族所、大竹所、大埔所、民生所、和美分局中寮所、塗厝所等，共8個派出所，出動警車追了近兩個鐘頭，最後採包夾戰術，蔡還衝撞警車，最後警察敲破車窗還將他拖下車，並用水柱澆灌予以制伏，蔡嫌被逮已經爛醉如泥了，根本無法自行行走，最後以涉犯公共危險、酒駕、危險駕車、肇事逃逸、妨害自由、傷害、妨害公務等罪移送。

而2011年3月那一劫也是超級驚險，吳姓運將，不小心載到醉酒，且有殺人、槍砲前科的蕭姓男子，竟還拿出西瓜刀架在司機右手，逼問「你要載我去哪裡？」 司機看亮晃晃長刀快嚇昏，趁紅燈緊急溜下車報案。

當時彰化警分局也是緊急動員線上警網，不到十分鐘，中華、快官、大竹、民生、泰和等派出所警車和台鳳、福田守望相助隊巡邏車全前往圍捕，十多部車上演《全民追緝令》。蕭男也是一路闖紅燈，時速飆破百還蛇行，最後撞上巡邏警車，警車失控飛旋180度撞上電線桿，計程車也爆衝撞上民宅，撞成一團爛鐵。

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