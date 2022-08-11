民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定，碩士論文嚴重抄襲、撤銷碩士學位，引發各界熱議。擁有雙碩士學位的知名喜劇演員曾博恩感嘆，要是自己的論文被質疑，「我一定是直接把如山的鐵證全部印出來，2、3公斤的紙直接甩他臉上」，但現在有人被質疑都沒這樣做，讓他相當疑惑。

曾博恩在個人臉書發文表示，隨便查了一下Gmail，發現以前跟指導教授來回討論碩論的信件有375封，讀過的Paper印出來的一定有畫線筆記、PDF的一定有螢光筆，加上筆記本裡面各種照片、手寫的草稿、運算、腦力激盪過程等。

曾博文感嘆，「要是有人質疑我的論文是不是自己寫的，我一定直接把如山的鐵證全部印出來，2、3公斤的紙直接甩他臉上，問說『不是自己寫的需要做這麼多事嗎！』」曾博恩強調，這只是他個人做事的方式，沒有特別針對誰，但現在有人被質疑都沒有這樣做，讓他覺得蠻奇怪的。

對此，許多網友紛紛回應「我懷疑你是不是在偷臭，但我沒證據」、「你是不是想被出征」、「我也是，每寫一點就會另存新檔到雲端。而Meeting的錄音、筆記，還有訊息的往來，現在知道，即使再不想回憶那段日子，也不可以刪掉呢」。