安溥（中）日前上吳小帽（左）、阿平主持的《哇靠有事嗎》。（聯成娛樂提供）

安溥將於9月30日推出新專輯《9522》，相隔10年發片，她最大感受是宣傳模式變得很不一樣，因當年還沒有這麼多Youtuber，Podcast也還沒出現，這一回她像劉姥姥進大觀園般，挑戰不少通告，笑說：「這次宣傳期，我最高指導原則就是和團隊開開心心完成每個通告。」她日前上吳小帽、阿平主持的《哇靠有事嗎》節目宣傳，突破文青女神框架，公開「安溥最令人意外的10個points」，意外透露她除了廚房廁所，不管多吵都可以在任何地方秒睡。

安溥從學生時代就超級愛看港片，除了對周星馳的作品如數家珍，她還曾半夜起床偷看朱茵主演的限制級電影《制服誘惑》；此外，她也是《哥吉拉》系列電影的鐵粉，但從來沒看過《冰與火之歌》，也沒讀過《哈利波特》原著小說，更多內容已於10日在《哇靠有事嗎》上線。

安溥曾說自己與「美食」無緣，常常點外賣會送錯餐，就連上一般的熱炒店，也會遇到白飯賣完的窘境。正巧她日前上《唐綺陽談星室》，原本節目安排美食橋段，因錄影當天唐老師才確診康復解隔，為了防疫健康考量，取消此段節目安排，再次印證她「無緣美食」。安溥「最好的時光」照片與影片徵件活動已在她的IG展開，優勝者將可獲得安溥日後演唱活動入場名額，詳請請見安溥IG或「聯成娛樂」粉絲頁。