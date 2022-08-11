台9線屏東丹路段今（11）清晨發生1輛曳引車因不明原因自撞山壁，導致後方半拖車翻覆，車上載運的柏油當場噴濺山壁。（翻攝自記者爆料網）

台9線屏東丹路段今（11）清晨發生1輛曳引車因不明原因自撞山壁，導致後方半拖車翻覆，車上載運的柏油當場噴濺山壁，事故影片曝光，只見半拖車在過彎時突然右傾，車身橫躺路面，一度冒出摩擦火光，山壁留下大面積的柏油痕跡，48歲宋姓駕駛事後肋骨骨折治療中。

臉書「記者爆料網」公開事發影片，該輛營業貨運曳引車拖掛半拖車在山路過彎時疑似自撞山壁，整輛車向右傾斜翻覆，路面冒出摩擦火光，車上載運的柏油則噴濺山壁，驚悚車禍過程被後方駕駛目擊；所幸柏油未波及地面，不過因現場雙向為各1車道，一度導致北上車道遭占用。

台9線屏東丹路段今（11）清晨發生1輛曳引車因不明原因自撞山壁，導致後方半拖車翻覆，車上載運的柏油當場噴濺山壁。（翻攝自記者爆料網）

警方指出，今（11）早4點17分，48歲宋姓男子駕駛營業貨運曳引車拖掛半拖車載運柏油、從屏東往台東方向（南往北）行經台9線丹路段時，因不明原因自撞山壁導致半拖車翻覆、車上載運的柏油噴濺山壁，幸未波及地面，不過因現場雙向為各1車道，事故車占用了北上車道。

警方說，宋姓駕駛意識清楚，肋骨有骨折現象，目前正在醫院救治，同時待抽血檢驗有無酒駕疑慮，全案肇因正待釐清中，而拖吊車已至事故現場拖吊事故車中，目前現場採南下車道單線雙向輪放通行。