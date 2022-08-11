M31(6643)今日舉辦法人說明會，有別於半導體產業一片下修聲浪，IP產業較不受影響，M31原預計今年營收可年增2成，今日宣布上調全年展望，預估今年營收可以年增至少25%以上，努力往30%前進。

M31第二季營收2.997億元，季增加21%、年增加39.9%，營業利益率24.4%，季增加14.8個百分點，年減少4.6個百分點，單季淨利8218.1萬元，季增加106.6%，年增加94.2%，單季每股淨利2.64元。

M31累計今年上半年營收5.47億元，年增加28.1%，營業利益率17.7%，年減少12.8個百分點，上半年淨利1.22億元，年增加24.4%，每股淨利3.92元。

總經理張原熏表示，儘管今年半導體產業面臨高庫存壓力，雜音不斷，但IP產業較不受影響，全年成長趨勢不變，不僅如此，M31下半年也將延續上半年營運力道，由於上半年營收成長近三成，故以現狀來說，預估全年營收年增率20%到25%沒問題，且全年營收的年增率至少會達到25%，也朝年增三成前進。

M31今年在北美、日本以及大陸等海外市場都有不錯收穫，日本是來自車用電子的貢獻，而大陸則是高速傳輸介面IP，全年整體海外市場成長動能強勁。另外，在先進製程IP驗證成功，切入SOC(系統單晶片)開發有好成果，同時3奈米、5奈米開發順利，也打入手機端。新展品開發上，在USB 4.0與PCIe 5.0與影音介面等都有不錯成績。

至於和英特爾合作部分，張原熏表示，英特爾是M31未來重要的合作夥伴，會和其討論在晶圓代工製程上需要哪些IP，尤其在美國通過晶片法案後，相信M31會是英特爾好的合作夥伴也會受益。

展望2023年，張原熏表示，現在談明年還太早，今年M31在先進製程部分已推進到3奈米，明年先進製程的IP比重會再拉高，也會加強與國內外晶圓代工廠商合作，預計明年可以繼續保持成長動能。