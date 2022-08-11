前台積電共同營運長蔣尚義今年3月接受電腦歷史博物館（CHM）口述訪談，談到台積電終結全球半導體業發展18吋晶圓，回顧10年前產業合作發展18吋晶圓，台積電創辦人張忠謀卻喊卡，以避免與美國科技大廠英特爾、韓廠三星直接競爭，張忠謀經過密集會商後，決定全力投入研發12吋晶圓，因此奠定在先進製程全球市占率的領先地位。

英國科技新聞網站The Register報導，前台積電共同營運長蔣尚義在接受 (CHM) 專訪時談到，大約10年前18吋晶圓是主流，但因投資昂貴、門檻高，這讓曾認真推動18吋晶圓的台積電開始卻步。

蔣尚義回憶2013年3月間與張忠謀會商，他曾力勸台積電不應該推廣18吋晶圓，關鍵在於，18吋晶圓的競爭對手變英特爾、三星，當時這兩家公司資本實力都大於台積電， 而12 吋晶圓主要對手是聯電、中芯等，都比台積電小。

蔣尚義說，當時張忠謀經過內部開會至少10次，加上主要設備商應用材料等公司也反對，台積電因此決定不繼續發展18吋晶圓，宣布優先開發先進製程技術。

在2013年SEMICON West半導體大會舉行期間，當時英特爾、三星、台積電舉行閉門會議，英特爾負責人表態要積極爭取要支持發展18吋晶圓，但蔣尚義發表台積電將中止開發18吋晶圓、優先開發先進製程後，英特爾代表沮喪地離開會場，隔天英特爾官方也宣布以先進製程開發為主。蔣尚義透露，因為台積電的決定，全球18吋晶圓發展被終結，至今沒人再提起。

到2017年，全球市場對18吋晶圓的熱情已消退，所有大廠仍採用12吋晶圓，蔣尚義說，關鍵原因就是積極推動18 吋晶圓的英特爾受到台積電影響，也終結了18吋晶圓的發展。