金門地區今日新增134名COVID-19確診，累計1萬1035例，約占常住人口16.61％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今日新增134名COVID-19確診，累計1萬1035例，約占常住人口16.61％。縣府提醒，國內疫情雖漸趨緩，但變異株仍有帶來疫情回升的可能，民眾應落實四大防疫重點，以降低染疫風險。

金門流行疫情指揮中心呼籲民眾落實四大防疫重點：1.未完整接種疫苗者請儘速接種。2.切實遵循現行防疫規定，落實勤洗手並正確佩戴口罩，口罩應每天更換，若要異味、髒污、潮濕，破損時要立即更換，一旦確診、或需居家檢疫與居家隔離時，請配合隔離及檢疫措施。3.保護高齡、幼兒、重大疫病等弱勢族群，避免有症狀或有暴露史的家人朋友親近，有疑似症狀應使用家用快篩試劑篩檢或就醫。4.適度準備口罩與快篩試劑等防疫物資。

今日金門地區新增134名COVID-19確診者，確診累計1萬1035例，約占常住人口16.61％，如依中央發布的病例數計算，約占設籍人口7.7％。目前收治中77例，其中無症狀或輕症68例，中症5例，重症4例；確診者居家照護771例。