台灣人壽重視永續投資與創新共融,積極實踐ESG(Environmental、Social、Governance)永續作為,再獲國內外7大獎肯定。台灣人壽領先同業落實綠色投融資,榮獲「2022台灣永續投資獎」-「機構影響力類-壽險組-績優獎」及「個案影響力類-影響力投資-銀獎」雙項殊榮;更連續六年獲得「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards)肯定,拿下首屆「企業永續報告獎(Corporate Sustainability Reporting)」以及「社會公益發展獎」(Social Empowerment),展現台灣人壽深耕永續與綠色投資的決心。

「2022台灣永續投資獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦,台灣人壽積極響應政府推動能源轉型政策,發展量化模型進行ESG評估與風險控管,綠色永續投資績效卓著,奪得「機構影響力類-壽險組-績優獎」肯定,並以「『彰芳西島』風場股權投資及專案融資案」奪得「個案影響力類-影響力投資-銀獎」,為國內壽險資金導入國內基礎建設,樹立全新示範,該投資案每年為臺灣減少約114萬噸之碳排放量。

台灣人壽力推企業永續,已連續六年榮獲「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards),更領先國內壽險同業,同時採用國際準則GRI(Global ReportingInitiative)及SASB(Sustainability Accounting Standards Board)編製企業社會責任報告書,並經獨立第三方確信接軌國際,以最高標準充分揭露ESG資訊,拿下「亞洲企業社會責任獎」首屆「企業永續報告獎(Corporate Sustainability Reporting)」。此外,持續舉辦十年的台灣人壽祖孫三代健走活動,以家庭支持力量,帶動長輩促進健康,去(2021)年更結合手遊型健康管理TeamWalk APP舉辦線上健走,提供全方位智能健康管理平台,以數位力擴大公益關懷影響力,再獲「社會公益發展獎」(Social Empowerment)肯定。

此外,台灣人壽亦連續六年獲得《Asian Banking & Finance》(亞洲銀行及財金雜誌)舉辦之「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards)三大獎肯定,其中以一站式健康自主管理平台「i健康計畫」及「AI健康分APP」打造健康生態圈,持續數位創新,促進全民健康,拿下「臺灣年度健康保險服務創新獎」(Health Insurance Initiative of the Year Taiwan);首張結合「AI健康分APP」的「台灣人壽樂活健康醫療終身保險」,透過智能管理工具協助保戶健康評估及風險預測,獲得「臺灣年度新保險商品獎」(New Insurance Product of the Year Taiwan);提升理賠效率的「理賠智能便利前台」奪得「臺灣年度理賠創新獎」(Claims Initiative of the Year Taiwan),解決理賠過程最大痛點,創下30分鐘即可完成保險金入帳。

台灣人壽持續以保險核心專業出發,實踐永續創新,積極推廣健康促進,未來將開發更多元的創新服務,普惠全民健康,實踐ESG責任金融。