台灣人壽重視永續投資與創新共融，積極實踐ESG（Environmental、Social、Governance）永續作為，再獲國內外7大獎肯定。台灣人壽領先同業落實綠色投融資，榮獲「2022台灣永續投資獎」－「機構影響力類-壽險組-績優獎」及「個案影響力類-影響力投資-銀獎」雙項殊榮；更連續六年獲得「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）肯定，拿下首屆「企業永續報告獎（Corporate Sustainability Reporting）」以及「社會公益發展獎」（Social Empowerment），展現台灣人壽深耕永續與綠色投資的決心。

「2022台灣永續投資獎」由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，台灣人壽積極響應政府推動能源轉型政策，發展量化模型進行ESG評估與風險控管，綠色永續投資績效卓著，奪得「機構影響力類-壽險組-績優獎」肯定，並以「『彰芳西島』風場股權投資及專案融資案」奪得「個案影響力類-影響力投資-銀獎」，為國內壽險資金導入國內基礎建設，樹立全新示範，該投資案每年為臺灣減少約114萬噸之碳排放量。

台灣人壽力推企業永續，已連續六年榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards），更領先國內壽險同業，同時採用國際準則GRI（Global ReportingInitiative）及SASB（Sustainability Accounting Standards Board）編製企業社會責任報告書，並經獨立第三方確信接軌國際，以最高標準充分揭露ESG資訊，拿下「亞洲企業社會責任獎」首屆「企業永續報告獎（Corporate Sustainability Reporting）」。此外，持續舉辦十年的台灣人壽祖孫三代健走活動，以家庭支持力量，帶動長輩促進健康，去（2021）年更結合手遊型健康管理TeamWalk APP舉辦線上健走，提供全方位智能健康管理平台，以數位力擴大公益關懷影響力，再獲「社會公益發展獎」（Social Empowerment）肯定。

此外，台灣人壽亦連續六年獲得《Asian Banking ＆ Finance》（亞洲銀行及財金雜誌）舉辦之「保險業亞洲獎」（Insurance Asia Awards）三大獎肯定，其中以一站式健康自主管理平台「i健康計畫」及「AI健康分APP」打造健康生態圈，持續數位創新，促進全民健康，拿下「臺灣年度健康保險服務創新獎」（Health Insurance Initiative of the Year Taiwan）；首張結合「AI健康分APP」的「台灣人壽樂活健康醫療終身保險」，透過智能管理工具協助保戶健康評估及風險預測，獲得「臺灣年度新保險商品獎」（New Insurance Product of the Year Taiwan）；提升理賠效率的「理賠智能便利前台」奪得「臺灣年度理賠創新獎」（Claims Initiative of the Year Taiwan），解決理賠過程最大痛點，創下30分鐘即可完成保險金入帳。

台灣人壽持續以保險核心專業出發，實踐永續創新，積極推廣健康促進，未來將開發更多元的創新服務，普惠全民健康，實踐ESG責任金融。