國民黨高雄市長參選人柯志恩10日晚間舉辦座談會，搶攻青年市場，柯志恩在活動中談到許多青創領完補助後，仍然撐不下去，但高市府青年局11日提數據駁斥，強調目前接受青創補助的業者有94％仍在營業，呼籲柯志恩認真關心在地青年需求，切勿踐踏、唱衰高雄青年。

柯志恩在青年座談會中提到，高雄駁二特區非常漂亮，但不少青創領完補助後，就活不下去了，另外，在高雄觀光方面，不能只有舉辦煙火般的活動，舉辦完人潮就流失，若高雄的觀光只靠幾隻小海豹，活動後終究會再次蕭條。

對此，高市府青年局駁斥，目前共有426家業者接受青創補助，尚在營業的店家為399家，佔比約94％，且去年與文化局合作推出的「大駁二文青創星埕」共補助25家青創業者，也僅有1家歇業，且負責人並非經營不善，而是另有規畫才決定歇業，根據統計，高市青創對接中央青貸案件的件數與核貸金額均是全國冠軍，狀況絕非柯志恩所說的「青創領完補助後，就活不下去了」。

青年局強調，「聊療漂漂河」所有角色都是高雄在地設計者的心血結晶，透過文博會與台灣設計展推廣，不僅創造觀光產值，更造就衍伸產品、概念授權等商機，將高雄青年設計力帶入國際，帶動高雄整體文創產業的發展，呼籲柯志恩揚棄成見，認真關心在地青年需求，提出具體建言，而非踐踏、唱衰高雄青年。