邱姓女會計師因與前立委羅淑蕾有嫌隙，2017年告發羅女在擔任會計師全聯會理事長任內，涉嫌侵占公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500多萬元，羅獲得不起訴處分確定後，控邱女涉嫌誣告，台北地方法院依誣告罪將邱女判刑5月。可上訴。

檢方起訴指控，擔任會計師事務所所長的邱女，因與曾任會計師全聯會理事長的羅淑蕾有嫌隙，2017年告發羅在2009年莫拉克颱風侵台期間，侵占會計師公會核撥的500萬賑災費用，另侵吞該會募款所得342萬6200元中的2萬2200元。

邱女另指控羅將150萬支票交給時任立委的侯彩鳳賑災，事後要求侯提供不明單據核銷，涉犯《刑法》業務侵占、背信、《商業會計法》等罪。經北檢調查，依據相關證人以及帳冊等事證，認定侯沒有經手款項或提供單據，2018年依罪嫌不足，不起訴羅。

羅獲不起訴確定後，控告邱女涉嫌誣告罪。檢方調查時，邱女辯稱，公會的莫拉克賑災相關帳目確有不清，有幾筆錢至今去向不明，檢方曾傳喚侯出庭作證，認為羅未有犯罪事證，不採信邱女說詞，依法起訴邱女。