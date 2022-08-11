年底的九合一大選只剩下100多天，各候選人莫不展開渾身解數爭取選民的支持。全國的大學中，淡江大學特別引人矚目，包括兩位現任的教授：柯志恩、彭莉惠皆參與年底的九合一大選。

柯志恩是教育心理與諮商研究所的教授，被國民黨徵召到高雄市代表國民黨成為市長候選人，準備與現任的陳其邁市長作一場君子之爭。

彭莉惠是教育與未來設計學系的助理教授，目前代表民進黨參選新北市第一選區淡水、八里、三芝、石門的市議員選舉。彭莉惠頂著國立政治大學社會學博士與美國杜克大學博士後研究的光環，學者從政，要給新北市第一選區的選民一個不一樣的選擇。

彭莉惠以其擅長的未來學專業，要為選民擘劃一個「幸福北海岸」的願景，並呼應市長候選人林佳龍的「新北大翻新」政見，要一起打造新北市為「博士級城市」。

彭莉惠表示，林佳龍就任台中市長時期，他用教科書等級的「全流域治理」方式所完成的「柳川經驗」，正好能幫助同為水岸區域的淡水、八里、三芝、石門選區打造「親水岸經濟」，並讓彭莉惠以未來學的思維所規劃出的「大淡海國際港灣休閒區」商業模式能以此區為示範區。

彭莉惠指出，林佳龍部長的規劃是將軌道、河道、自行車道等「三道」，搭配車流、人流、物流、資訊流、金流等「五流」組合而成的「城市經濟流」，隨著淡江大橋與淡北道路、關渡新橋、64號快速高架道路隧道的陸續施工或核定，一個期待已久的大淡海新市鎮才能改變成真，新北市需要一個具有執行力的團隊。

彭莉惠語重心長的表示，新北市已經升格12年了，但比起高雄市與桃園市的進步仍顯不足，新北市必須「升級」才能徹底翻新與改變，而林佳龍部長所準備的4 大政策目標、20 大政策願景，讓新北真正超越台北，感受到首都圈的生活格局，年底上任立即啟動新北大翻新，就是升級新北市的加速方程式。

目前柯志恩與彭莉惠已獲得淡江大學葛煥昭校長與校友會全力支持。相信淡江大學的柯志恩與彭莉惠教授會有傑出的政治表現，成為政治女力的典範。