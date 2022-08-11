普生（4117）因成功爭取台灣、東南亞地區檢測試劑標案及擴大全球經銷佈局，搭配竹科廠生產效能提升，上半年營收2.26億元，毛利率58％，較去年同期的53％增加，營業利益率亦保持10％水準，稅後淨利1,366萬元、EPS 0.23元，繳出歷年同期第三高表現。

展望後市，普生表示，國外與疫情共存政策實施已久，對新冠肺炎相關檢測產品仍有一定需求，加上旗下肝炎試劑產品接單表現亦逐步提升，有助旗下精準檢測業務穩健動能；加上家用版唾液抗原快篩檢測試劑產品臨床實驗目標於第三季送件，待取證後有望挹注新銷售動能。

普生受惠旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組及核酸萃取劑等新冠肺炎檢測產品訂單保持穩健出貨動能，加上旗下家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑打入全台大樹藥局門市，助力普生GBC品牌市佔率。

普生指出，新冠疫情不斷出現傳播快速之變異株，且經國外臨床證實旗下新冠病毒快篩檢測產品可測到BA.4、BA.5病毒株，帶動台灣、東南亞等地區對各類新冠肺炎相關試劑檢測產品訂單需求保持一定水準。

此外，普生積極拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)等業務發展。其中CDMO業務憑設計、開發、製造生產、填充和包裝及註冊等一條龍服務能力，可依照客戶不同需求提供客製化試劑服務方案，協助申請TFDA / CE Mark認證，以提升客戶黏著度及下單穩定性。

普生精準醫療檢測領域亦擁有包括應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇；目前肝炎試劑產品接單表現亦逐步提升，強化精準檢測業務能量。