證交所11日表示，本國及第一上市公司分別計889家及76家，共計965家皆已於8月10日前完成7月營收申報作業。依據上市公司公告顯示，7月全體上市公司營收約3.31兆元，年增6.81％，累計前7月營收約23.57兆元，年增10.05％，仍維持雙位數成長。

證交所統計，7月營收成長上市公司共548家，衰退公司共417家；累計前7月營收成長公司共633家，衰退公司共332家。

全體上市公司7月營收呈現成長趨勢的主要產業為觀光事業、油電燃氣業及航運業，衰退趨勢的主要產業為光電業、金融保險業及玻璃陶瓷業。

以累計前7月營收來看，全體上市公司呈現成長趨勢的前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司7月營收成長較大產業，觀光事業受國內疫情緩和及人流復甦影響，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，航運業因平均運價維持高檔，帶動營收成長。

7月營收衰退較大產業，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，玻璃陶瓷業受中國房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌，致7月營收較去年同期衰退。

全體上市公司累計至111年7月營收成長較大產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長。

累計前7月營收衰退較大產業原因，金融保險業為保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。

證交所表示，關於上市公司營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。