亞洲藏壽司（2754)公布第二季財報，營收為7.96億元、年增109.72％，稅後淨利0.22億元、由虧轉盈，每股稅後盈餘0.48元。上半累計營收17.1億元、年增46.02％，稅後淨利0.84億元、年增1,583.44％，每股稅後盈餘1.82元。

展望後市，疫情趨穩、亞洲藏壽司因報復性消費潮加持，自7月起營運即漸恢復正軌，暑假開始學生族群亦填補了離峰時間的來客數，受惠「暑假紅利」，亞洲藏壽司第三季營收表現可期。