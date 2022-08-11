艾玩天地代理的開放世界手機遊戲《幻塔》，將於8月11日海外全服上線，這是一款開放世界手遊，借助高自由度探索玩法與沉浸式劇情演出，為你講述一段有關拯救與毀滅的末世故事。遊戲將廢土輕科幻的美術風格和高自由度的世界探索玩法相結合，在保留爽快戰鬥手感的同時，也融入了豐富的場景互動解謎元素。 遊戲基於虛幻4引擎，打造了一個自由無縫的亞夏世界，我們可以在裡面盡情探索，自由戰鬥。

遊戲的成就系統由成長、探索、戰鬥、生活、任務、社交六個維度組成，其下也有細分各項，成長包括等級、載具、源器、貨幣四項，探索包括遺跡、區域兩項，戰鬥包括怪物、首領、幻想、其他四項，生活包括植物、動物、烹飪三項，任務包括劇情、支線兩項，社交包括好友、公會兩項。 完成成就後可獲得成就點，積累到一定值後可在成就介面獲得獎。

《幻塔》中有著各種各樣的成就挑戰

《幻塔》的武器按珍稀度從低到高分為R、SR、SSR三個等級，通過改造可以提升武器的强度。 改造分為陞級和進階，陞級可以提升武器的基礎內容。 SR和SSR武器可以進階六次，每星都有不同的被動效果。 每把武器都擁有普攻技能、閃避技能、主要技能、連攜技能四種技能，普攻技能分為五段普攻、蓄力攻擊、滯空攻擊、滯空蓄力或普攻三下蓄力四類技能。透過搭配不同的武器可以組合形成各有特色的連招，從而開發出各種流派，進一步豐富遊戲的玩法，體驗別樣的角色養成樂趣。

SR與SSR武器擁有更多的進階上限與技能效果

擬態系統則由科研組織海嘉德研究而成，能够讓玩家讀取不同時期强者的形象記憶數據，自由切換進入擬態戰鬥模式，還能和擬態角色接觸交流，瞭解其過往。 遊戲中只有SR及SSR武器擁有擬態，SSR武器擁有二階形態，二階形態需要武器進階到3星才能解鎖。 贈送禮物可以提高喚醒度，解鎖擬態頭像和輔助特性。 部分擬態擁有劇情任務，玩家在任務中可體驗該武器的擬態，完成任務後可獲得金核等珍稀獎勵！

抽取到的SR與SSR武器可以擬態變為其過去主人進行戰鬥

搭配『雷電模擬器』登入，可以實現更流暢的操作，電腦顯示器高解析度可以提供更精美的畫面，給你全新的手遊體驗！『雷電模擬器』還為遊戲設置了專屬的映射按鍵，讓PVP玩家更得心應手，極致畫質與幀率保證操作零延遲流暢舒適。還可以在鍵位設定中設置巨集指令，實現一鍵釋放技能連擊，無限體力一鍵爬山等便利操作。用『雷電模擬器』暢玩或是掛機《幻塔》都不用擔心電腦的資源佔用問題，可自定義的模擬器參數設置與遊戲內畫質設定結合讓遊戲對電腦的佔用完全可以忽略不計。

透過『雷電模擬器』專屬按鍵探索更多遊戲玩法。

除了這些外，遊戲在剛開始即送30抽武器抽劵，使用『雷電模擬器』可以多開創建遊客號刷取強力的武器首抽號，用更少資源度過遊戲開荒期！其它還有各種遊戲新玩法等著大家去挖掘，快來使用「雷電模擬器」暢玩《幻塔》，體驗在高科技下的末日冒險！

使用『雷電模擬器』挖掘更多遊戲新玩法暢遊科幻末日冒險

最後玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方粉絲團或是LINE官方討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。