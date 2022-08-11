林瑤農與學生今年創作出39件玻璃藝品，11日起在苗栗工藝產業研發分館苗栗工藝園區展出。（工藝研究發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

39件玻璃藝品演繹臺灣玻璃工藝的生命力。（工藝研究發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

玻璃工藝大師林瑤農，純手工燒製玻璃將近50年，獨創乾鍋技法，作品享譽國際。林瑤農與學生今年創作出39件玻璃藝品，11日起在苗栗工藝產業研發分館苗栗工藝園區展出，盼透過展覽呈現出台灣玻璃工藝的生命力。

林瑤農出身製玻璃世家，他從14歲開始做玻璃工藝創作，期間為精進技藝，他更多次遠赴義大利進修，將西方技術融合台灣傳統元素，開創出獨特風格，深受果內外工藝界喜愛，2020年獲台灣工藝研究發展中心評選為國家級工藝家。

林瑤農純手工燒製玻璃近半世紀，主要創作手法是玻璃融漿熱塑法，並獨創1200度高溫燒製後徒手拉培的「玻璃乾鍋技法」，他除將技藝傳承給全家人，更把製作玻璃古法寫成書對外公開，就是希望將玻璃藝術代代相傳。

而這次玻璃展以玻璃工藝作品為主，其作品融入大自然、花鳥魚蟲等意象，昨天開展儀式，林瑤農也到場分享創作理念。他說，台灣玻璃產業過去很興盛，但現在非常沒落，他近半世紀的玻璃創作生涯，是一個漫長且艱辛的旅程，目前想把玻璃傳統技藝永遠流傳下去。

工藝中心副主任江瑞燐說，這次展覽象徵玻璃大師林瑤農與林邑龍、林佑駿、陳建志的師生世代工藝傳承，展現出台灣獨特的玻璃工藝技法，歡迎大家一起來認識台灣在地文化，並趕多姿多采的玻璃工藝之美。