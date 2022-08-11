韓國政府11日表示，希望把今年中秋節所需之必要食物的售價，降至跟去年一樣。同時，也不希望民眾被創紀錄高的通膨給嚇到，因而買不下手。

據悉，韓國預定在9月9日至12日，這4天中秋長假前的3周期間，也就是從19日開始，陸續供應市場合計23萬公噸，總數達20種，各類不同的農畜漁產品。

中秋節是韓國一年中的大節之一，因此，在這闔家同慶的節日中，蔬菜、水果、雞蛋以及其它食品需求，通常也會增加。韓國政府正在對抗因能源以及食品價格大漲所引起的通膨，7月CPI(消費者物價指數)年增6.3%，創近24年最大。

因為天候異常炎熱，韓國7月農產品價格大漲，年增高達25.9%。若加上這幾天大暴雨，8月以後的農產品售價可能會飆上天。為擴大糧食供應，韓國政府計劃釋出包括大白菜以及洋蔥等幾種基本農產品庫存，並機動增加這些食物的進口量。

另外，韓國政府打算砸下有史以來最高的650億韓元，約5000萬美元，當作民眾補助購買農畜漁產品的補助金，以紓解價格大漲壓力。為了幫助民眾安度通膨大漲難關，韓國將在首爾與其它9個區域，凍漲2022下半年公共設施或交通費用，例如公共汽車與地鐵票價等。

至於協助弱勢群眾方面，韓國政府也向小型韓企或獨立個體戶商家，提供有史以來最多的42.6兆韓元資金，因應在中秋假期前對資金有龐大需求，這比去年還要多出約1.9兆韓元。

韓國政府預測，中秋假期過後當地通膨可能會緩增，最遲可能將在10月來到高點。6月時，韓國將2022年通膨預估上修至4.7%，創14年新高。同時，韓國央行也預測今年CPI平均將上漲4.5%。