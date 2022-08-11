樺漢(6414)持有27.6%的重要子公司Kontron AG為深耕IoT(Internet of Things)技術領域發展，周三經董事會決議通過出售部分IT Service業務予VINCI Energies S.A.，預估Kontron AG處分利益1.92億歐元，交易雖尚待雙方主管機關反壟斷(anti-trust)審查通過，然以目前進度來看，最快有機會於2022年年底至2023年年初完成相關後續作業。

樺漢更指出，Kontron AG處分部分IT Service業務後，除了與VINCI擴大地緣產業分工，創造雙贏共利發展外，將持續專注深耕高毛利率之IoT利基型市場，包括工業控制、軌道交通、智慧醫療等，尤其是軌道交通方面，Kontron AG將憑藉多年掌握最具競爭力的IoT解決方案(IoT Solution)、AI軟體開發(AI SW)、5G Telecom、雲端服務(Cloud Service)等，目標在軌道交通工業電腦市場中取得龍頭地位，並創造未來三率表現有顯著的提升，進一優化樺漢財務健康體質。

樺漢ESG也不落人後，公司表示，2050淨零減排已逐步落實到企業永續，根據2021台灣企業氣候行動調查報告，年營收50億以下的企業，只有少數的業者已展開碳盤查，顯示全球淨零減排浪潮對各企業是極大的挑戰。樺漢第四大事業體-雲地整合事業已率先布局工業與淨零元宇宙，透過軟硬體技術與Google Cloud進行雲地整合，鎖定全球各產業企業，推出包括智慧建築、智慧雲平台等「節能減耗、淨零減碳」，企業僅需一鍵快速查詢其公司的年度碳排量，並運用樺漢「雲化ESG賦能科技」解決方案滿足企業客戶在淨零路徑目標、能耗監控、減碳續效及ISO14064、ISO14067及ISO50001全球認證等管理面及廠務面的各項需求，以達節能、節碳稅或費用與綠色轉型升級競爭力。目前已有許多不同產業企業與樺漢積極在討論各項合作的可能性，依照排程規劃來看，可望自明年起逐步堆疊企業訂閱式服務收入。