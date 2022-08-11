先天性心臟病並非開完刀就一勞永逸，常見的「法洛氏四重症」患者，幼年開刀治療後，約2至3成成年後需要再次開刀。如果不想再一次打開心臟手術，過去只能自費近百萬進行「免開刀」的肺動脈瓣膜置換。所幸，健保署去年12月1日起核准了2款心導管置換肺動脈瓣膜的健保給付；而台大醫院從2015以來就利用這項技術順利成功完成61例。

台大醫院兒童醫院心臟團隊近年引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜置換支架置換術，傷口小、復原時間快，過去礙於手術費用昂貴，患者需自費逾百萬元。健保署已於去年12月起核准給付2款心導管置換肺動脈辦膜，期望嘉惠更多心臟疾病患者。

今年31歲的張小姐是「法洛氏四重症」患者，小時候手術完全矯正後沒有特別異常就忽略追蹤，直到2019年懷孕3個月時，偶爾覺得心悸、疲累，轉至心臟科經超音波、心臟核磁共振掃描檢查，才發現右心室明顯擴大，且肺動脈瓣逆流嚴重。

張小姐說，如果接受傳統手術、恢復期要2周到1個月，難以照顧小孩，而免開刀的經心導管肺動脈瓣膜支架置換術，可以快速出院回到正常生活，唯一缺點是費用非常昂貴，雖有心臟病兒童基金會綺綺專戶協助30萬元補助費用，但剩下50萬元得想辦法自行籌錢，所幸手術前傳來健保給付的好消息，才放下心頭沈重負擔。

張小姐開心回憶，手術當天就可以下床走路，術後第4天出院，原本的胸悶、心悸、頭暈等症狀，也全部改善。

台大醫院小兒心臟科教授王主科表示，治療法洛氏四重症，手術矯正時會盡可能把瓣膜狹窄解除，但術後容易併發瓣膜逆流，而嚴重肺動脈瓣膜逆流初期不太會有症狀，但經歷數十年逆流對右心室負擔的衝擊，心臟就會逐漸擴大，部分患者最後會導致心臟衰竭。

王主科說，根據國外和台大醫院的資料都顯示，約有2到3成的法洛氏四重症的病人術後追蹤時會需要置換肺動脈瓣膜。過去傳統以外科開心手術置換肺動脈瓣，但考量有些病人已接受過2到3次開心手術，再次打開心臟，除了風險大，更無可避免會造成諸多不便與痛楚。

台大醫院兒童醫院心臟團隊早在2015年，就引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜支架置換術，免去這類病人再接受開心手術的風險。截至2022年止，已成功完成61例，但須自費80萬到100萬，在健保給付之前，對病人是沈重負擔。

台大醫院兒童醫院心臟團隊呼籲，先天性心臟病手術後仍存有肺動脈狹窄或是逆流的患者，在兒童時期接受手術矯正後，一定要保持定期追蹤，適時的接受再介入治療，可以讓心臟功能有最完整的恢復。