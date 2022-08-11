汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）公布半年報，上半年營收35億1515萬元，稅後純益1.92億元，年增18.29％，每股純益(EPS)為0.76元，受惠外銷價格調漲及匯率因素，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長，第二季公司獲利能力較第一季成長逾563％，經營績效顯已回溫。

和大工業7月合併營收為6億6946萬元，為歷史單月營收次高紀錄，較去年同期增加27.18％，為歷史同期新高紀錄。1~7月累計合併營收為41億8468萬元，年增10.85％。3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，已大幅改善毛利率，擺脫疫情衝擊及營收大幅提升，連帶獲利能力也向上成長。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已如火如荼啟動，嘉義五廠佔地14193坪，預計興建建築面積8185坪，總樓地板面積9718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億目標，厚植未來營運成長動能。