民眾黨桃園市長參選人賴香伶行動競選辦公室10至11日前進復興區，傾聽民意了解在地需求，她表示，推動原住民族的青年、在地就業是感受到首要需解決的議題，其他包括視訊就診醫療服務、照服員行政作業簡化、維護坡坎等，都是她希望未來在復興區推動的政策。

賴香伶指出，她已多次走訪復興區，實地了解山區居民需求，首要解決的問題為原住民族就業，未來必須結合政府資源，為地方創造就業機會，吸引青年返鄉工作，並投入在地服務。

許多長輩提到，復興地區不少民眾農忙期後就沒了工作，賴香伶說，行政上應以地區特性和需求來規畫政策，過去都是中央說了算，地方也不敢去挑戰，導致許多原民無法持續就業。她提出，未來將推行在地就業自治條例，讓區長有一定權限，搭配市府資源，推動農忙期後的就業，不僅在規畫上可做到，預算也不是問題。

醫療照服方面，賴香伶提到，現今在霞雲文化健康站有中醫師每周巡迴的理療服務，可見市府對偏鄉醫療努力不在話下，但仍有不足之處，面對山區醫療匱乏、後送系統遲滯，應建置數位醫療體系，讓民眾可透過視訊看診並取得用藥，這些都是市府可立即處理的事。

賴香伶也說，文化健康站內許多照服員都因為複雜的行政作業程序感到十分頭痛，甚至有了離職念頭，因此市府相關行政作業必須改革，別用制式的行政核銷拖垮大家服務的熱情。

賴香伶指出，復興山區遇到大雨會面臨土石流問題，除了坡坎必須維護外，排水閘問題也需要關注，此為關係到民眾生命財產安全的問題，在安全第一前提下，不應把個人圖利放前面，市府應將此基礎建設授權給區長盡速處理。