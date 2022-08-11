首屆世界大學籃球系列賽台灣受邀代表隊政治大學男籃隊，今天（11日）在最後一場賽事以91比71擊敗印尼希望之光大學，收下參賽首勝，陣中新外籍生莫巴耶獨拿30分、11籃板，個人數據搶眼。

世界大學籃球系列賽是由日本樂天集團與財團法人全日本大學籃球聯盟（JUBF）合辦的邀請賽，除了地主日本東海大學，還有菲律賓雅典耀大學、台灣政治大學及印尼希望之光大學與賽，在8月9日到11日進行3天單循環賽，政大主控游艾喆因為確診新冠肺炎未能隨隊赴日出征，已經確定加入PLG職籃桃園領航猿的張鎮衙，則把握機會和母校再一次並肩作戰，帶著滿滿能量面對未來的職籃挑戰。

政大前兩天都在第4節遭到逆轉，不敵日本東海大學及來台參加過瓊斯盃的菲律賓雅典耀大學，今天面對前兩場單場得分不超過40分的印尼希望之光大學，政大很有機會開胡，在莫巴耶30分全場最高以及11籃板、3抄截、2阻攻幫助下，政大順利獲得勝利，隊友林彥廷貢獻13分，李允傑、涂亦含各贊助10分。

政大透過這次邀請賽和外國隊伍交流，接下來還會多留一周和當地學校打些交流賽，增加更多實戰經驗並修正問題。

UBA大專一級男籃2連霸勁旅政大男籃受邀到日本參加世界大學籃球系列賽。（政大雄鷹提供）