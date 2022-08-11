台中水湳經貿園區繼中央公園、中台灣電影中心完工後，綠美圖也預計今年底完工，隨著經貿園區迎來建設豐年祭，當地新案也挾著豐沛的公共建設紅利，締造高價！

據實價登錄資訊揭露，水湳經貿園區預售新案「豐邑PARK ONE」的16樓戶，今年4月成交單價達80.2萬元，是七期之外、首度站上8字頭的豪宅社區，擠進H1的台中十大豪宅榜單。

台灣房屋集團根據實價登錄資料，依社區最高成交單價排序，彙整2022年上半年，總價逾4000萬元的台中十大豪宅社區排行榜，榜單依舊呈現七期橫掃的局面，由市政路公園首排的預售案「由鉅惟上」，以單價88.3萬元登上王座！

同樣位在七期的預售案「大陸豐蒔」，則以每坪86萬元緊追在後；目前台中最高的豪宅大樓「聯聚瑞和大廈」，憑藉高樓層戶別拆算車位後，每坪85.4萬元奪下季軍，同時也是上半年單價最高的成屋豪宅。

不過，七期並未全面壟斷十大豪宅榜單，因為水湳經貿園區「豐邑PARK ONE」預售新案，靠著單坪成交價80.2萬元的高單價搶下第六名，成為榜上唯一的非七期豪宅，強勢突圍、讓人眼睛為之一亮。

台灣房屋經貿中清特許加盟店長廖志遠表示，「豐邑PARK ONE」位處經貿園區最核心的「文商段」，而水湳文商段的高容積率土地，近年成交價碼幾乎都在200萬元以上，地價水位不遜七期，所以新案價格也直追七期。

除了豐邑之外，水湳文商段還有寶輝、精銳等知名建商磨刀霍霍，之後推案銷售，單價上攻8字頭的機會也很大，因此等到水湳經貿園區大舉推案，七期長期獨霸排行榜的局面，恐怕將面臨水湳經貿園區的挑戰。

雖然水湳經貿園區強勢崛起，但七期目前的領先地位仍難以動搖，七期不僅包辦豪宅榜的前五名，第七到第十名的「寶輝SKY TOWER」、「泉宇雲鼎」、「寶輝秋紅谷」及「鉑金愛悅」，全數位在七期，顯示七期在台中首席豪宅聚落的競爭上，依然底氣十足。

陳定中指出，七期是現今台中最繁華的蛋黃市中心，且當地的公園綠地眾多，不論是生活機能還是居住環境，都深受層峰客群的青睞，且近年台中各地的高總價新案，規劃坪數都吹起精簡風，唯有七期仍能撐住百坪以上的大戶市場，所以指標地位短期內不易撼動。

由於七期的開發已臻完善，近年土地資源漸稀，精華區地價動輒2、300萬元，大舉推升七期預售新案的房價水位，因此本次入榜的豪宅社區，半數均為七期預售新案。

在預售案的高價拉抬下，台中十大豪宅排行榜的單價門檻，也從去年的6字頭，一舉抬升至72.5萬元，前六名的社區，甚至都具備8字頭身價，說明台中豪宅的房價認知，在預售屋的高價力拱下，已較以往大幅改寫。