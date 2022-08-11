改編自經典同名漫畫的日本動作喜劇《末日救世主》日前在有「北美最大類型影展」之稱的「加拿大Fantasia奇幻影展」上，榮獲New Flash Award的「最佳首部電影」肯定，同時也是日本電影首度榮獲這項大獎，表彰知名製片人平野隆首度當導演，就以精湛的導演手法，讓北美觀眾笑得樂不可支。

該片以搞笑及科幻要素作為基底，再染上戀愛喜劇色彩，天馬行空的同時，也昇華成能跨越時代及世代，進而引發共感的娛樂大作，也讓評審團力讚本片之所以獲獎的原因：「這是一部荒謬又俏皮的喜劇，當中有古怪又可愛的角色，以及動漫般的人物表情，讓你所看到的一切都變得更加有趣。雖然作為一部類型電影已經夠好笑，但這部作品已經成功超越了這一點。」

導演平野隆聽聞獲獎喜訊驚訝地表示：「就連對日本人來說，這都是一部艱澀且需要哲理思考的作品，但很感謝評審團打破語言隔閡，給予這部作品高度評價。」他並感性地說：「我也很想念和這些日本代表性演員們，共同討論如何演繹觸動人心細膩表演的日子，很榮幸可以透過這部作品，向世界傳達『感動』。」

片中飾演末日戰士的男主角伊藤英明也笑說：「恭喜平野導演！！很抱歉之前一直開玩笑『才不是這種感覺啦』、『現在這把年紀了，才不想演這種電影』、『這種電影怎麼可能會得獎啦』，身為演員，看到本片不只在日本，還可以跨越國境讓這麼多人欣賞，知道這部這麼棒的電影，真的很開心。非常感謝本片的所有工作人員，也謝謝大家喜愛這部電影！」此外，他更發揮幽默本色向媒體記者們喊話：「各位記者朋友們，如果這段感言需要翻譯成英文，麻煩大家與我聯繫，我會重新發表的。

此外，台灣發行商考量要確保《末日救世主》有更多戲院與映演場次，決定將檔期順延1週，改至9月2日於台灣上映；搭配精美獨家贈品的超值預售票資訊，也將在近日公佈。