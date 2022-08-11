24歲謝男原本任職內湖某銀行，對女同事產生愛慕之情，2022年6月職離後潛入銀行辦公室，偷走女同事置物櫃裡的高跟鞋，拿到廁所自慰後放回原處，當事人直到下班換鞋時，驚見裡面有不明物體，嚇得連忙報警，士林地檢署日前偵結，依妨害自由罪起訴這名變態仰慕者。

起訴指出，謝男原為內湖區某銀行員工，心儀某位女同事，日前謝因故離職，卻於2022年6月4日下午，偷偷跑回、潛入辦公室，從對方置物櫃中偷走高跟鞋，拿到旁邊廁所自慰，事畢後還將鞋子放回、離開。

當事人下班換鞋子，發現鞋內有不明液體，經檢視後嚇得連忙報警，內湖警方調閱監視器，查出是離職員工謝男所為，謝因有影像為證，加上DNA比對體液，坦承因愛慕同事又追求不成，才會潛入偷拿鞋子。

士檢日前偵結，認為謝因仰慕對方卻不得親近，為滿足一己私慾，竟以偷鞋、自慰等方式，造成當事人身心驚嚇、受創，依妨害自由罪將他起訴。